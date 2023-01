Crisi Chelsea | 400 milioni spesi ma non vince più E c'è già un nuovo obiettivo sul mercato

La Gazzetta dello Sport

Nonostante lainnescata dalla guerra russo " ucraina, le turbolenze sui mercati finanziari e ... Londra -si colloca poco sotto i 30mila al mq, Parigi - Ile de la ...Tantonella nuova puntata di In the Box, il nostro podcast sul calcio inglese. In questo appuntamento analizziamo ladi risultati dei Blues con Potter sotto accusa e tanti problemi irrisolti. ... Vialli, l’eredità inglese. Chelsea, crisi senza fine Tanto Chelsea nella nuova puntata di In the Box, il nostro podcast sul calcio inglese. In questo appuntamento analizziamo la crisi di risultati dei Blues con Potter sotto accusa e tanti problemi irris ...Le aperture inglesi di oggi, venerdì 13 gennaio 2023. Daily Mirror "Felix the splat" Esordio da incubo per Joao Felix con la maglia del.