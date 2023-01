Criscito | “Genoa è la mia vita | voglio riportarlo in Serie A”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “È vero, ho accettato di tornare con il minimo sindacale, non so neanche quanto sia perché non ho ancora preso il mio primo stipendio”. Queste le dichiarazioni di Domenico, tornato in rossoblù per la quinta volta in carriera, il difensore ha anteposto il cuore a qualsiasi interesse economico pur di tornare a vestire la maglia della squadra che lo accolse per la prima volta più di 20 anni fa. “Hanno sempre detto che sono andato a Toronto per soldi, ma non è vero. A Toronto sono andato per fare un’esperienza perché guadagnavo meno di quello che prendevo alun anno fa. Io non ho mai fatto questione di soldi, ho sempre scelto con il cuore. Quando si parla diper me si parla di. Ho avuto la possibilità di tornare e sono felicissimo di essere qui. Sono nato a Napoli, ma sono arrivato a Genova nel ...