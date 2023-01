?Cremonese-Monza | sfida amarcord tra Braida e Galliani | in quota

(Di venerdì 13 gennaio 2023), oltre a essere un derby lombardo importante ai fini della classifica soprattutto per i padroni di casa, è sicuramente...

Fantacalcio ®

Arriva in Serie A per la prima volta nella storia, il derby lombardo tra. Un derby inedito nel massimo campionato ma ricco di significati. Allo Zini, nell'anticipo della diciottesima giornata, unain crisi continua di risultati dall'inizio della ...Nella conferenza stampa di vigilia della sfida tra il suoe la, Raffaele Palladino torna sulle polemiche arbitrali dopo il pari ... Cremonese-Monza: la conferenza di Palladino Il Monza di Palladino sarà atteso dallo scontro diretto con la Cremonese sabato 14 gennaio alle ore 15.00 a Cremona, scontro che vedrà il suo primo svolgimento ufficiale in un campionato di Serie A e ...Le parole del tecnico alla vigilia del match con la Cremonese. Diverse le considerazioni di Palladino che fa il punto della situazione: "Siamo felici del percorso che stiamo facendo; è un percorso di ...