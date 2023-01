Cremonese | Alvini | «I fischi dopo la sconfitta di Verona hanno lasciato il segno? Erano meritati»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Massimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza Massimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Ci sono pochi discorsi da fare, la partita di domani è importante e bisogna dare il massimo. Iladiiled è stato giusto prenderseli. Quanto pesa non aver ancora vinto? Le vittorie servono per lavorare e questo è chiaro, noi abbiamo bisogno di farne e invertire la tendenza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Il tecnico dellaMassimilianoha parlato alla vigilia della sfida contro il Monza : 'Ci sono pochi discorsi da fare, la partita di domani è importante e bisogna dare il massimo' 0 RIENTRI - 'Non c'è ...Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta Il pronostico Per la- e soprattutto per- è una sorta di ultima spiaggia ma viene difficile ipotizzare un successo grigiorosso ...Massimiliano Alvini sa che quella di domani contro il Monza sarà forse l'ultimo appello per lui e per la sua Cremonese. 'Ci sono pochi discorsi da fare. sappiamo che ci aspetta una gara importante e c ...Stando a quanto riferito da 'Calciomercato.it', Andrei Radu è ormai ad un passo dall'addio dalla Cremonese e ha già ricevuto nuove offerte dalla Ligue 1 ...