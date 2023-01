Covid | vaccino cubano Soberana | cosa dicono Bassetti e Burioni

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ilper ilfunziona molto bene. E’ unproteico che dopo tre dosi previene in oltre il 90%” dei casi “forme gravi e produce anticorpi anche contro Omicron. Nell’attesa dell’approvazione, vediamo quale fake news diranno ora i no vax”. Così Matteo, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, torna con un tweet sullo studio pubblicato da ‘The Lancet’ e condotto da scienziati cubani per valutare la sicurezza e l’efficacia di due regimi di immunizzazione con il prodotto-scudo messo a punto nell’isola caraibica: due dosi di-02 e una combinazione eterologa di tre dosi, in cui a due di-02 ne viene aggiunta una terza di-Plus (la versione pensata come ...