Covid oggi Toscana | 412 contagi e 5 morti | bollettino 13 gennaio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 412 i nuovida coronavirus132023 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. Dei 412 nuovi casi, 104 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 308 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.577.375. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.206 persone) e raggiungono quota 1.494.916 (94,8% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano ...

Adnkronos

Secondo il rapporto, ail 64% della popolazione avrebbe contratto il. La più colpita è la provincia di Gansu , dove il 91% delle persone risulta essere infetto, seguita da Yunnan (84%) e ...Decisivee nel prossimo futuro, con le elezioni europee del 2024 alle porte. Nodi e spunti al ... Previsti focus sul reporting da Bruxelles al tempo della pandemia di- 19 e della guerra in ... Covid oggi Italia, ricoveri in calo in ultima settimana: report Fiaso Il TF ha respinto il ricorso di 32 privati che si erano opposti alla risoluzione del Consiglio di Stato ticinese sull'obbligo dei test anti-Covid per il personale sanitario non vaccinato.Secondo i ricercatori dell'Università di Pechino, il 64% della popolazione ha contratto il virus. Preoccupazione per il Capodanno lunare, che provoca la maggiore migrazione annuale nel mondo ...