Covid oggi Italia | Iss | “Rt e reinfezioni in aumento”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) –in, insia leche l’Rt. E’ quanto rende noto l’Istituto Superiore di Sanità nei dati con il monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia. Crescono le, che rappresentano il 23% del totale casi segnalati in. La settimana scorsa la percentuale era del 21,6%, in lieverispetto alla precedente (20,9%). “Nel periodo 21 dicembre 2022–3 gennaio 2023, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (intervallo 0,77-1,11), inrispetto alla settimana precedente ma ancora sotto la soglia epidemica” si legge nel report. L’indice di trasmissibilità, “basato sui casi con ricovero ospedaliero”, però, “è in ...