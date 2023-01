Covid oggi Abruzzo | 2 824 contagi e 20 morti | bollettino ultima settimana

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono stati 2.824 i nuovida Coronavirus delle della Regionedi, con i dati dal 7 al 13 gennaio. Iin sette giorni sono stati 10, che porta il totale delle vittime da inizio pandemia al 3.865. I guariti nell’sono stati 5.242. In sette giorni sono stati processati 3.952 tamponi molecolari e 17.177 antigenici. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Pescara a 885, Chieti a 755, Teramo a 610 e L’Aquila a 547. Gli attualmente positivi insono 13.819. Di questi 179 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Adnkronos

... secondo i dati ufficiali pubblicati, a causa di un calo della domanda globale e dopo che le ...seconda economia mondiale sta ancora risentendo degli effetti di anni di politica dello zero -,...FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere, Kraken si diffonde ... XBB.1.5 'può contribuire all'aumento dell'incidenza dei casi a livello globale" Ad, rileva il ... Covid oggi Italia, ricoveri in calo in ultima settimana: report Fiaso Circa 900 milioni di persone in Cina sono state infettate dal coronavirus. È quanto riporta uno studio dell'Università di Pechino citato dalla Bbc. Il ...Civitanova Marche, 13 gennaio 2023 – Mare e famiglia. Erano le due ragioni di vita di Leone Pomante: pescatore, comandante di rimorchiatori e retante molto conosciuto in città e non solo negli ambient ...