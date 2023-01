(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono stati 2.824 i nuovida Coronavirus delle della Regionedi, con i dati dal 7 al 13 gennaio. Iin sette giorni sono stati 10, che porta il totale delle vittime da inizio pandemia al 3.865. I guariti nell’sono stati 5.242. In sette giorni sono stati processati 3.952 tamponi molecolari e 17.177 antigenici. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Pescara a 885, Chieti a 755, Teramo a 610 e L’Aquila a 547. Gli attualmente positivi insono 13.819. Di questi 179 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

La traduzione è quindi il calo del tasso di positività, chesi attesta all'11% rispetto al ... In calo il tasso di occupazione dei malatiin ospedale : il dato è in discesa sia in terapia ...I nuovi positivi sono 84.076. In calo anche i morti. Monitoraggio Iss: Rt in aumento, ma scende l'incidenza. Nessuna regione a rischio ... Covid oggi Abruzzo, 2.824 contagi e 20 morti: bollettino ultima settimana L’indice dei prezzi al consumo è sceso in linea con le attese grazie al rallentamento dei prezzi della benzina. Ma la Fed dovrà tener conto del dato core in rialzo del 5,7% e di un mercato del… Leggi ...Il Ministero della Salute diffonde nuove circolari per disciplinare il comportamento degli italiani. L’obiettivo è continuare a contrastare la diffusione del Covid-19. Tutto quello che c’è da… Leggi ...