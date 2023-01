Covid | le notizie di oggi Studio Cina | 900 milioni contagiati dal Covid LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Iss, occupazione intensive in lieve calo al 3,1%. Rt in aumento a 0,91 ma sotto soglia epidemica. Secondo uninsono 900. Ma per la comunità internazionale esprime restano ancora dubbi su contagi e vittime. Il gigante asiatico ha smesso di segnalare i casiquando l'Oms ha rinnovato la richiesta di ulteriori elementi per un quadro più preciso sulla situazione