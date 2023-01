Covid | le news di oggi Oms | Usare mascherine al chiuso e in luoghi affollati LIVE

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Le"continuano ad essere uno strumento chiave contro il Sars-Cov-2: sono consigliate a seguito di una recente esposizione a, quando qualcuno ha o sospetta di avere il, se si è ad alto rischio digrave e per chiunque si trovi in uno spazio affollato,o scarsamente ventilato". Lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia 84.076 nuovi casi e 576 morti negli ultimi 7 giorni. Tasso di positività all'11%

Si chiama Kraken , come un mostro marino. Ma quanto è pericolosa la variante diche per gli scienziati è più nota come XBB.1.5 "Poco per la popolazione generale" risponde oggi il centro europeo per le malattie infettive (Ecdc, European Centre for Disease Control). Il ...... fa il punto sulla temuta variante "Kraken" e raccomanda di "eseguire test e sequenziamento appropriati, aumentare l'adozione della vaccinazione- 19 e rafforzare le misure di prevenzione e ...Gasolio e benzina alle stelle: necessarie misure urgenti per tutelare i consumatori. Oggi l’incontro col Ministro Urso: le proposte di Altroconsumo ...Dopo il record storico di 630,1 milioni di tonnellate segnato nel 2018 i volumi di traffico movimentati negli anni successivi dal porto di Singapore sono risultati in calo, con l'eccezione di un lieve ...