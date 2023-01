Covid | le news di oggi Il bollettino | calano ricoveri -38 | 2% e decessi -25 | 7% LIVE

(Di venerdì 13 gennaio 2023) In Italia 84.076 nuovi casi e 576 morti nell'ultima settimana. Secondo il monitoraggio settimanale dell'Iss l'occupazione delle intensive è in lieve calo al 3,1%. Rt in aumento a 0,91, ma sotto soglia epidemica. Secondo un studio, in Cina sono 900 milioni i contagiati

Le garanzie, in linea con quanto già adottato nel 2020 per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza, saranno concesse e gestite da SACE secondo le modalità previste ...Diminuiscono i casi di coronavirus in Calabria, forse anche per via dell' esiguo numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore: appena 2.679 in tutta la regione. Da qui sarebbe emerso un quadro in ...Il discorso del primo cittadino a teatro Regio in occasione della cerimonia dedicata al patrono e al premio Sant'Ilario. Rivolgo un saluto caloroso, in questo giorno di festa per la Città di Parma, al ...Workshop sul giornalismo scientifico a Messina: dall'ambiente, alla tecnologia, al Covid, come informare e difendersi dalle fake news.