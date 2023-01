Covid | l’agenzia sanitaria europea | “Kraken potrebbe diventare dominante nel giro di uno o due mesi Aumentare vaccinazioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La variante XBB.1.5 (in Europa neldi uno o due. Questa è la stima basata sui modelli matematici del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) date le attuali basse quote riportate al momento sul territorio dell’Unione e il suo tasso di crescita stimato. A spiegarlo è stataUe in un documento di Threat Assessment Brief pubblicato oggi, in cui si valuta la portata della minaccia rappresentata dal sottolignaggio di Omicron. Al momento, ha precisato l’Ecdc, non ci sono segnali che la gravità dell’infezione da XBB.1.5 sia diversa rispetto a quella derivante dai sottotipi di Omicron circolanti in precedenza. Per quanto riguarda l’attuale diffusione di, secondo gli ...