Covid | Kraken fa paura L’Oms | “Mascherine al chiuso e dove c’è folla”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sul fronte della pandemia dil’Europa, e con essa l’Italia, si prepara ad affrontare la variantedel Coronavirus. “Esiste una moderata probabilità“, afferma il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che essa divenga dominante a breve. La sottovariante di Omicron XBB.1.5, soprannominata, potrebbe a quel punto causare “un aumento sostanziale del numero di casi di19 entro i prossimi uno o due mesi“. Secondooccorre tornare a indossare leantinei luoghi chiusi. Foto Ansa/Angelo Carconi“Al momento non ci sono segnali che la gravità dell’infezione di XBB.1.5 sia diversa da quella dei sottolignaggi Omicron circolanti in precedenza” aggiunge l’ente di controllo europeo. Ma la sottovariante ...

Lo evidenzia il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sul- 19. In totale, in Italia il numero di casi dovuti al sottolignaggiosarebbero ...L'isolamento delle persone con, afferma nell'aggiornamento delle linee guida, "è un passo ... Ecdc, moderata probabilitàdominante in 2 mesi "Esiste una moderata probabilità" che la ...È allarme per Kraken, la nuova variante del Covid che ha preso piede negli Stati Uniti, e che si sta diffondendo rapidamente anche nei paesi europei. “I casi di questa variante… Leggi ...Le mascherine continuano ad essere uno strumento chiave contro il Covid-19. Lo sostiene l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo ultimo ...