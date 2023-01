Covid Italia | - 38 | 2% di casi negli ultimi 7 giorni Tutti i dati del bollettino

(Di venerdì 13 gennaio 2023) I nuovi positivi sono 84.076. In calo anche i morti. Monitoraggio Iss: Rt in aumento, ma scende l'incidenza. Nessuna regione a rischio ...

Nella giornata di venerdì 13 gennaio 2023, l'Istituto Superiore di Sanità e il ministero della Salute hanno reso noti i dati del bollettino settimanale sulla situazionein. Stando alle più recenti rilevazioni e ai sensi del DM del 30 aprile 2020, innon ci sono Regioni a rischio alto, ma sono ben 7 quelle a rischio moderato. Bollettino, ...I nuovi positivi sono 84.076. In calo anche i morti. Monitoraggio Iss: Rt in aumento, ma scende l'incidenza. Nessuna regione a rischio ... Covid oggi Italia, ricoveri in calo in ultima settimana: report Fiaso Il ministero della Salute rende noti i dati di sintesi della pandemia in Italia: nella settimana 6-12 gennaio si registrano 84.076 nuovi casi positivi con una variazione di -38,2% rispetto alla ...Pubblicato il nuovo bollettino settimanale del Ministero della Salute. Il tasso di positività settimanale scende all’11% rispetto al 15,9% di sette giorni prima. . In calo il numero dei tamponi: negli ...