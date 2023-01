Covid in flessione | incidenza da 231 a 141 casi ogni 100mila abitanti

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Inl'epidemia dain Italia. Lo attesta il rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. In calo l'deiche passa da 231 e 143. ...

Rgunotizie.it

Inl'epidemia dain Italia. Lo attesta il rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. In calo l'incidenza dei casi che passa da 231 e 143 casi ogni 100mila abitanti. Aumenta ...Imprese, Mef: effettosulle partite Iva, in calo del 15,1% Nel secondo trimestre del 2022 sono state aperte 125.392 nuove partite Iva con unadel 15,1% su anno. Lo comunica il... Una ... Covid, flessione di ricoveri in Umbria. Meno di 300 i nuovi casi Lo scorso mese il traffico delle merci movimentate dai porti di Genova e di Ravenna ha registrato una flessione, mentre è cresciuto nello scalo portuale di Savona-Vado Ligure. Inoltre, nei primi undic ...Rallenta anche il tasso di occupazione degli ospedali e delle terapie intensive, rende noto il bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità ...