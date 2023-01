Covid | il servizio choc del Tg1 | contraddizione o malafede?

la Repubblica

... ci sono quelle che fanno capo all'Azienda Usl di Bologna; la palestra deldi Medicina ... battezzato come "FibroCOVID", che può comparire dopo il- 19. Altri ambiti di ricerca riguardano ..."E' stato un viaggio che mi ha cambiata, Sono stata prima inal dispensario di Kibiti poi ... al reparto di medicina d'urgenza annesso al Pronto Soccorso, primo ingresso dei malati di. ... Partiti 2 giorni prima che Canarie adottassero norme anti-covid. Per Corte giustizia Ue hanno diritto a riduz… 4' di lettura 13/01/2023 - Una storia vera e attuale. Di sofferenza e di fede. Che tocca nel profondo i cuori e li apre alla speranza. L’ha scritta Luigi Antonio Greco nel libro "La promessa a San Fra ...Nella settimana compresa tra il 6 al 12 gennaio 2023 in Trentino è stato registrato un decesso per Covid, mentre i nuovi casi sono stati 579, a fronte di 4.940 tamponi effettuati. La positività è pari ...