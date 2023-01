Covid | diminuiscono positivi 84 076 e decessi settimanali 576

(Di venerdì 13 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana tra il 6 e il 12 gennaio in Italia, si sono registrati 84.076 nuovial Coronavirus, il 38,2% in meno rispetto alla settimana precedente, quando ifurono 135.990. Sono 576 i deceduti, con una diminuzione del 25,7% rispetto alla settimana precedente, quando furono 775.anche i tamponi effettuati (767.718), con una variazione di -10,3% rispetto alla settimana precedente, quando furono 855.823. Il tasso dità è dell’11,0% con una variazione di -4,9% rispetto alla settimana precedente (15,9%). E’ quanto emerge dal bollettino settimanale diffuso dal Ministero della Salute. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il bollettino è stato diramato come ogni venerdì dal ministero della Salutei casi di- 19 del 38,2% ed i decessi del 25,7% nell'ultima settimana in Italia. Lo evidenzia il bollettino del ministero della Salute relativo alla settimana 6 - 12 gennaio 2023. ...i casi di- 19 del 38,2% ed i decessi del 25,7% nell'ultima settimana in Italia, evidenzia intanto il bollettino del ministero della Salute relativo alla settimana 6 - 12 gennaio ...Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 859 positivi su 9.605 tamponi esaminati, 127 in meno ...Diminuiscono i casi di Covid-19 del 38,2% ed i decessi del 25,7% nell'ultima settimana in Italia, evidenzia intanto il bollettino del ministero della Salute relativo alla settimana 6-12 gennaio 2023.