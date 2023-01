Covid | cinesi si riversano a Hong Kong per fare privatamente richiamo vaccino

Il picco dell'ondata di- 19 in Cina dovrebbe durare dai due ai tre mesi, ha aggiunto Zeng Guang, ex capo del Centro cinese per il controllo delle malattie. Centinaia di milioni di...Secondo quanto affermato dalle autoritàce ne sarebbero più di trecento sparsi nel mondo tra ... E poi continuiamo a chiederci da dove è scappato fuori il19. Ed anche se il nazismo, ...Pechino, 13 gen. (Adnkronos Salute) - I servizi privati che offrono ai viaggiatori cinesi l'accesso ai vaccini a mRna stanno attirando frotte di ...Se i vaccini di Pechino non sono efficaci, i cittadini cercano da soli una soluzione al contagio: ci sono agenzie viaggio che offrono pacchetti di viaggio, comprensivi di vaccini ...