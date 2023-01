Costa Concordia | gli interni della nave prima e dopo il naufragio FOTO

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L'imbarcazione naufragata il 13 gennaio 2012 era un piccolo gioiello costruito con tutti i comfort di lusso: 1.500 cabine, quattro piscine salate, cinque ristoranti e il più grande centro benessere su una crociera. Ecco le immagini di come apparivatragedia e

L'incidente avvenuto il 13 gennaio 2012 causò la morte di 32 persone e il ferimento di altre 157. Nel maggio 2017, il comandante della nave Francesco Schettino è stato condannato in via definitiva a ...Sono trascorsi undici anni dal naufragio dellaal largo delle acque dell'Isola del Giglio, una tragedia che sconvolse il Paese intero. L'incidente del 13 gennaio 2012 costò la vita a 32 persone tra i passeggeri e i membri dell'... Costa Concordia, respinto il ricorso dell'ex comandante Schettino. L'avvocato: "Grande errore giudiziario" Eleonora e Morgan sono una coppia unita da 25 anni. Gestiscono insieme un salone di parrucchieri nella città catalana e proprio per il loro lavoro, il 13 gennaio del 2012, erano sulla Costa Concordia ...I giudici hanno respinto il ricorso della difesa dell’ex comandante, niente revisione del processo. La tragedia costò la vita a 32 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio ...