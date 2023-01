Così le badanti diventano un lusso

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Con gli aumenti automatici alle loro retribuzioni, da gennaio sarà sempre più costoso avere questi aiuti familiari. Allo stesso tempo le pensioni medie, ha stabilito la legge di Bilancio, non vengono adeguate all’inflazione. Il risultato sarà meno persone che si potranno permettere un sostegno e l’inevitabile incremento del lavoro in nero. Il nostro non è davvero un Paese per vecchi. Chi si avvicina al tramonto della vita sa bene quanto sia difficile avere un’assistenza o quantomeno un aiuto domiciliare per le incombenze quotidiane. Trovare una badante non solo è una corsa a ostacoli con vincoli burocratici che richiedono quasi un diploma da ragioniere, ma è sempre più unper pochi. Le persone contrattualizzate, circa 450 mila, rappresentano la punta dell’iceberg. Al di sotto, c’è la schiera del lavoro nero, unica soluzione per il pensionato che pure si colloca ...

