Così il Parlamento europeo vuole evitare altri Qatargate

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Gli effetti penali dello scandalo di corruzione che ha colpito ilnon sono ancora chiari e quelli politici difficili da prevedere, ma le conseguenze sull’organizzazione interna dell’Eurocamera cominciano a prendere forma. La presidente Roberta Metsola ha presentato una serie di misure anticorruzione e trasparenza: quattordici punti appena approvati dai leader dei gruppi politici dell’assemblea comunitaria. La presidenza dovrà ora concretizzare queste novità, che in alcuni casi richiedono modifiche del regolamento interno, in altre l’adozione di nuove norme a livello comunitario. «Vogliamo reintrodurre i concetti di responsabilità, integrità e indipendenza», ha detto Metsola in un’intervista a diversi media europei, sottolineando la necessità per ognuno dei deputati e dei suoi assistenti di segnalare eventuali illeciti. Voltare pagina ...

