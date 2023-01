Cosa fare a Roma nel weekend dal 14 gennaio al 15 gennaio

Leggi su tuacitymag

(Di venerdì 13 gennaio 2023)succede di interessante nella capitale in questo fine settimana di metà? Se stai cercando di capire , come ogni settimana arriva in tuo soccorso la rubrica di Tua City Mag che ti segnala gli eventi più interessanti in città. Per tutti i gusti e tutte le età.tra mostre e musei:visitare questo fine settimana Se ami l’arte, come sempre nella capitale troverai pane per i tuoi denti anche neldi sabato 14 e domenica 15. Tra le mostre appena aperte ti segnaliamoRepubblicana ai Musei Capitolini: oltre 1.800 reperti selezionati che fanno parte della più grande collezione al mondo di archeologiana, quella di proprietà comunale conservata ...