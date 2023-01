Sky Tg24

Sono tutti in calo i principali indicatori dell'epidemia di Covid in( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ). A rivelarlo è il bollettino settimanale del ministero della Salute, relativo alla settimana dal 6 al 12 gennaio. Rispetto alla settimana precedente ...Calano i contagi da Covid - 19 insecondo l'ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute sull'andamento della pandemia. Nella settimana 6 gennaio - 12 gennaio 2023 ci sono stati 84.076 nuovi contagi rispetto ai ... Coronavirus in Italia, il bollettino settimanale del 13 gennaio: in calo casi e decessi I contagi e decessi Covid in Italia nella settimana dal 6 al 12 gennaio: nel bollettino pubblicato oggi si contano 84 ...(Adnkronos) - Tre anni fa la coppia di turisti cinesi di Wuhan Xiangming Liu e Yamin Hu, in gita nel nostro Paese, veniva ricoverata all'Inmi Spallanzani di ...