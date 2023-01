Coppa Italia | Roma-Genoa 1-0 | gol Dybala e giallorossi ai quarti

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Allabasta un gol diper superare il1-0 nel match valido per gli ottavi di finale di. Dopo un primo tempo con isempre in avanti ma senza reti, nella ripresa al 63? la squadra di Mourinho va in vantaggio con un’azione personale di, che prende palla al limite dell’area, supera un paio di difensori e segna di sinistro. La reazione rossoblu nei minuti finali non produce effetti e laprosegue il suo cammino in. L'articolo proviene daSera.