Coppa Italia | Roma - Genoa 1 - 0 | gol Dybala e giallorossi ai quarti

Finalmente lui, e sempre lui. Eccolo, Dybala . Il colpo del campioncino del mondo regala la vittoria alla Roma contro il Genoa e la lancia verso i quarti di finale di, dove affronterà la vincente di Napoli - Cremonese. E' bastata una giocata delle sue, diciannove minuti dopo il suo ingresso in campo nella ripresa, quando la partita non si sbloccava e ...Alla Roma basta un gol di Dybala per superare il Genoa 1 - 0 nel match valido per gli ottavi di finale di. Dopo un primo tempo con i giallorossi sempre in avanti ma senza reti, nella ripresa al 63' la squadra di Mourinho va in vantaggio con un'azione personale di Dybala, che prende palla al ... Coppa Italia: in campo Roma-Genoa 0-0 LIVE La competizione va onorata, più vai avanti e più si fa interessante, ora affronteremo il Torino in casa nei quarti e sarà una sfida tosta Fiorentina-Sampdoria, le dichiarazioni di Italiano nel post pa ...E’ bastato l’acuto di Paulo Dybala alla Roma per archiviare la pratica Genoa e strappare il pass per i quarti di Coppa Italia. Ecco le parole di Mourinho nel post-partita a Mediaset: La Roma ha voluto ...