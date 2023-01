Coppa Italia | ottavi di finale | ok Roma e Fiorentina Il 17 Gennaio tocca al Napoli

Commenta per primo Archiviata la prima metà degli ottavi di finale incon le vittorie di Inter, Torino, Fiorentina e Roma rispettivamente contro Parma, Milan, Sampdoria e Genoa, è già tempo di campionato: stasera la Juventus fa visita al Napoli campione d'...Le squadre impegnate giovedì insono quelle con il riposo più corto e quindi è lì (forse) che si annidano i dubbi maggiori. La squadra di Sky Sport ha già mandato tanti aggiornamenti con ...Come riporta la rassegna di Radiosei però, Sarri in queste ore sta riflettendo sulla pedina da posizionare tra i pali in Coppa Italia (si giocherà sabato 19 gennaio contro il Bologna). Il tecnico ...Come riportato dal Corriere dello Sport sorride Rocco Commisso in tribuna e, a due mesi di distanza dalla sua ultima volta al Franchi, ne ha tutte le ragioni del mondo. L’avventura ...