Coppa Italia | niente squalifica | per ora | per Zaniolo E multa alla Roma per i cori contro Napoli

(Di venerdì 13 gennaio 2023) MILANO - Il giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle partite della prima tornata degli ottavi di finale della, ha inflitto 8 mila euro di, per "avere suoi ...

... tra le quali la più trionfale sicuramente è l'indimenticabile 86 - 87, quando il gruppo capitanato da Diego Armando Maradona e guidato da mister Bianchi, sollevò il tricolore e la: '...Milan Skriniar ©LaPresseDopo la frenata di Monza e la qualificazione sofferta incon il Parma, la squadra di Simone Inzaghi non può permettersi ulteriori passi falsi contro gli scaligeri ...L'annuncio del club. Gli altri prezzi: Tribuna Posillipo 120,00 euro, Tribuna Nisida 90,00, Distinti 70,00 euro In vista del doppio impegno casalingo, quello di Coppa Italia e quello di ...Gli ottavi di finale di Coppa Italia proseguono anche oggi con due partite in calendario. SAMPDORIA (3-4-2-1): Auero, Amione, Nuytinck, Murillo, Murru, Rincon, Yepes, Zanoli, Verre, Montevago, ...