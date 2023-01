Coppa Italia | Milan punito con il ritiro Goliardia social dei tifosi

Paulo Dybala ha trascinato la Roma ai quarti di finale digrazie allo splendido gol segnato ieri sera all' Olimpico contro il Genoa : dopo la rete, l'argentino ha festeggiato indossando un cappellino e mostrando la posa della ormai celebre " ...... per guadagnarsi il calcio che conta, e la felicità racchiusa nel momento in cui l'esterno ha servito il pallone al compagno Adopo nel secondo tempo supplementare degli ottavi dicontro ...Con la vittoria di ieri contro la Sampdoria in Coppa Italia la Fiorentina ha ottenuto il pass per i quarti di finale contro il Torino, ma soprattutto ha raccolto la sua settima vittoria nelle ultime..Basket serie B. «La Elachem ha fatto tanti piccoli passi in avanti. E il clima in spogliatoio è davvero splendido» ...