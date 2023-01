Coppa Italia | il Napoli lancia il mini abbonamento per Cremonese e Roma | curve a 40 euro

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 13 gennaio 2023) In vista del doppio impegno casalingo, quello die quello di Campionato, rispettivamente il 17 e il 29 gennaio 2022, presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, la Sscha riservato ai propri tifosi la possibilità di acquistare un solo titolo () valevole per entrambi gli eventi. Per i tifosi delsarà possibile acquistare un unico tagliando per entrambe le gare, una die l’altra contro lain campionato. Lo rende noto il club tramite una nota ufficiale. I tagliandi sono disponibili da adesso. Biglietti per #die #...