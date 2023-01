Coppa Italia | gli squalificati | multa alla Roma per “un coro becero”

Lorenzo Pellegrini non ha subito alcuna lesione muscolare alla coscia destra dopo essere uscito ieri sera nell'intervallo della sfida degli ottavi dicontro il Genoa all'Olimpico. Il centrocampista della Roma questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali che hanno escluso ulteriori complicazioni. Con ogni probabilità, però, il ...... Inter, Milan, Juventus e tutte le altreContinua la corsa del campionato italiano di Serie A che, in mezzo alla settimana, ha visto i giocarsi i primi turni di. Angel Di Maria ©...La Roma supera il Genoa per 1-0 grazie ad un gol di Paulo Dybala e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo la vittoria l'autore del gol ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazi ...Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo inerenti alle gare degli ottavi di Coppa Italia. Tra i giocatori espulsi, una giornata di squalifica a Djidji del Torino (doppia ammonizione per comportament ...