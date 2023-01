Coppa Italia | capolavoro di Dybala | Roma ai quarti

(Di venerdì 13 gennaio 2023)– Lasi è qualificata per idi finale della, dove troverà una tra Napoli e Cremonese, battendo 1-0 il Genoa nella partita degli ottavi. In rete Paulo, che entrando dalla panchina segna il gol che esplodere la festa all’Olimpico, anche questa sera sold out: 60mila i tifosi presenti. Prima del match, laha celebrato proprio il neo Campione del Mondo. L’argentino, uno dei rigoristi dell’Albiceleste in finale contro la Francia, è stato premiato nel pre partita da Lorenzo Pellegrini e Bruno Conti, che hanno consegnato al giocatore una targa. Bruno Conti e Paulosono due dei sedicinisti ad aver vinto il Mondiale da tesserati giallorossi. ? A Paulo, Campione del ...

Alla Roma serve uno splendido gol di Dybala per superare il Genoa nell'incontro valido per gli ottavi di finale di. Dopo un primo tempo con i giallorossi sempre in avanti ma senza reti, nella ripresa al 63' la squadra di Mourinho va in vantaggio con un'azione personale di Dybala, che prende palla al ...Con un gol fantastico siglato nella ripresa, Paulo Dybala regala alla Roma la qualificazione ai quarti di finale di. Battuto il Genoa ...La Roma batte 1-0 il Genoa negli ottavi di Coppa Italia e stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà la vincente di Napoli-Cremonese. All'Olimpico nel primo tempo gli uomini di Mourinho fa ...Questo il risultato della gara di stasera, giovedì 12 gennaio, per l'ultimo quarto di finale della Coppa Italia LNP 2022/23 Old Wild West di Serie A2. Si sono qualificate per la ...