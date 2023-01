Coppa del Mondo Sci Alpino | niente discesa femminile | al suo posto due superG

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tutto fermo per il secondo giorno consecutivo sulla pista di Sankt Anton dedicata a Karl Schranz. La neve molle nella presente nella parte alta del tracciato ha impedito lo svolgimento della seconda prova cronometrata che era diventata indispensabile per la disputa della. Per questo motivo gli organizzatori, in accordo con la Federazione Internazionale di Sci, hanno cambiato il programma delle competizioni del fine settimana austriaco. Aldelladi sabato 14 gennaio è stato programmato unigante (sempre con inizio alle ore 11.00), che sarà seguito domenica 15 gennaio dall’altroigante, originariamente previsto in calendario. Al via ci saranno nove azzurre: la leader di specialità Elena Curtoni, Federica Brignone, Sofia ...