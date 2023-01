Coppa del Mondo maschile 2022 2023 | rinviata la combinata nordica di Klingenthal

ilgazzettino.it

Stefano Pioli, l'allenatore dai modi gentili, stavolta ha indossato i pannisergente, spedendo il suo Milan in ritiro dopo la sconfitta contro il Torino inItalia. Non perderti le ...I consigligiorno 14 gennaio 2023 sono dedicati agli anticipi della diciottesima di Serie A e alla ventesima giornata di Serie B Sabato 14 gennaio iniziano gli ottavi di finale dellaItalia ma si ... Colpo di scena: 2 gare di Coppa del Mondo maschile a Cortina, non accadeva da 33 anni Dopo la 20 km individuale di mercoledì, oggi a Ruhpolding, in Germania, per la quinta tappa della Coppa del Mondo maschile di biathlon si è disputata la staffetta 4×7.5 km: l’Italia di Daniele Cappell ...Calciomercato Torino, la buona prestazione in Coppa Italia ha risvolti nella stagione granata anche per un giovane esterno. Come scrive La Stampa in edicola stamani, la buona prova di Brian Bayeye con ...