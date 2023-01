Coppa Davis | Kosmos Tennis-ITF | il divorzio sarebbe legato a dei mancati pagamenti

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo la notizia delfra ladi Gerard Piquè e l’ITF, in merito alle future organizzazioni della, starebbero iniziando ad emergere i motivi di questa rottura fra le due organizzazioni. Secondo quanto riportato dall’Equipe infatti, la mossalegata ad alcunidal versante di– attualmente in forte perdita – che avrebbe chiesto una rateizzazione di 6 milioni di euro per un pagamento da effettuare all’ITF stessa, con quest’ultima nella situazione di rifiutante e di conseguenza capace di rompere il contratto. Entrando nel dettaglio, la testata francese rivela chenon avrebbe fornito iai giocatori delle otto Nazionali di scena ...

