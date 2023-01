Convocati Verona | quattro assenti contro l'Inter

... l'azzurro, sulla scia dei riscontri positivi nell'ultimo allenamento, è di fatto recuperato, tanto da essere stato inserito nella lista deiper la sfida di campionato contro ilin ...Dopo quel successo sono seguiti due pareggi contro Pro Vercelli e Virtus, oltre alla già ... Per quanto concerne infine itra questi figura anche l'ultimo acquisto Francesco Ardizzone . ...Dopo la fatica in Coppa Italia contro il Parma, l'Inter prepara la sfida di campionato contro il Verona. Si entra in una settimana decisiva, con lo sguardo rivolto anche alla finale di Supercoppa cont ...In questo momento va così, ma sono soluzioni legate all’attualità: quando si hanno a disposizione giocatori così le soluzioni possono essere diverse” Noi andremo a giocarci la partita con le nostre ar ...