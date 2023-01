Contini sbarcato a Reggio Calabria per firmare con Inzaghi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nikitaè pronto a iniziare una nuova avventura in Serie B con la maglia della Reggina. Dopo il prestito breve alla Sampdoria, dove è sceso in campo in sole due occasioni in Coppa Italia, adesso è pronto per giocarsi le carte giuste in Serie B. Il giocatore di proprietà del Napoli ha infatti lasciato la Sampdoria dopo la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina e stamani è arrivato inper le visite mediche e la firma sul contratto. Lo scrive Tuttomercatoweb.com. Il calciatore si trasferirà in prestito fino a fine stagione alla corte di. La Reggina al momento si trova in seconda posizione nel campionato cadetto. Molto probabilmente si giocherà la titolarità con Ravaglia, portiere ex Bologna. L'articolo ilNapolista.