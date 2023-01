Conte lancia Donatella Bianchi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Non siamo per la logica del voto utile e del meno peggio, non si va da nessuna parte. I cittadini sono stanchi, vogliono impegni chiari, una visione, proposte che portino a un miglioramento concreto della qualità della vita”. Si è aperta con queste parole del leader M5S, Giuseppe, la conferenza stampa di presentazione della candidata governatrice. Il M5S apre la campagna elettorale per la candidata governatrice del Lazio: “Dalla Pisana la svolta sui territori” Una partita per la conquista della Pisana che non spaventa i pentastellati tanto che hanno scelto consapevolmente di non piegarsi ai diktat del Pd, del Terzo polo e del loro candidato Alessio D’Amato, preferendo andare da soli. Mossa che i dem hanno bollato come una scelta fatta ...