Congresso Pd | Cocca e Tozzi con la Schlein | “Costruiamo una nuova strada”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn vista delPd si schierano con Ellydue giovani amministratori sanniti, Angeloe Giovanni. Che scrivono: «Abbiamo bisogno di vederci con le tante persone con cui ci siamo scritt? e sentit? in queste settimane dentro il Pd e il percorso costituente, così come fuori. Abbiamo bisogno di confrontarci attorno a quella visione di futuro fatta di proposte concrete che vogliamo portare come nostro contributo a questo percorso. Abbiamo bisogno di organizzarci e di costruire insieme unache parta da noi, da voi, e che attraversi il Paese per cambiarlo». Siamo due giovani Amministratori sanniti, di San Marco dei Cavoti e Reino, ci siamo convinti che il Partito Democratico vada radicalmente cambiato. Elly ...

Quest'estate ho partecipato come relatore alle assise deldella Eurofederazione di Psicoanalisi, in quel di Bruxelles. Il tema trattato quest'anno ... Leggi Anche dal blog di ElianaIl ...Quest'estate ho partecipato come relatore alle assise deldella Eurofederazione di Psicoanalisi, in quel di Bruxelles. Il tema trattato quest'anno ... Leggi Anche dal blog di ElianaIl ...Lo confesso: ho scoperto Rimini con molto ritardo. A quasi 30 anni. C’è chi ci viene a pochi mesi, portato dai genitori in vacanza, c’è chi ci viene da ...