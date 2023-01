Conferenza stampa Lecce-Milan | Pioli | “Dobbiamo fare di meglio”

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Torna inStefanoalla vigilia della partita, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico rossonero, dalla sala, risponde alle domande dei giornalisti prima di avviarsi in trasferta allo Stadio Via del Mare didomani alle 18:00. I padroni di casa ospitano un Diavolo ferito, reduce dal fulminante pareggio contro la Roma in campionato e l’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino.in: “tutti qualcosina in più, qualcosa di” L’allenatore rossonero commenta il particolare momento del ...