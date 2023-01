Concorso scuola | impedimento da Covid impone lo svolgimento di prove suppletive | “Mancata previsione è illogica e irragionevole” Sentenza Tar Lazio

Orizzonte Scuola

Prima PaginaCopertine di viaggio. Dolomiti Hub lancia unartistico - letterario per gli studenti delle scuole medie Scritto da redazione 13 Gennaio 2023 0 18 Facebook Twitter ...... ilproposto da Alfa a bambini e ragazzi di tutte le scuole elementari e medie della ..." Tutte le informazioni OPEN DAY SCUOLE - Entro la fine di gennaio bisogna iscrivere i figli a... Bando ATA 24 mesi 2023: domande attese in primavera. Requisiti 1' di lettura Senigallia 13/01/2023 - Le Scuole Fagnani e Pascoli di nuovo insieme per un fine settimana ricchissimo di iniziative. Sabato 14 e domenica 15 gennaio dalle ore 17 alla Pascoli torna “FaV ...SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Alessandro Circiello sarà l’ospite d’onore della prima edizione in Calabria del concorso regionale della pitta ...