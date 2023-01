Concessioni demaniali | imprese turistiche chiedono “attenzione specifica”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nell’ambito della riforma delle modalità di assegnazione delle, le, attraverso Faita Federcamping, Federalberghi e Assonat esprimono forti preoccupazioni per la pocafino ad oggi prestata per il comparto turistico e per le relative specifiche peculiarità che lo caratterizzano. Desta particolare preoccupazione, inoltre, il recente provvedimento che stabilisce, per l’anno 2023, un incremento dei canoni del 25,15%.: “No a incremento canoni” Tale aumento, notevolmente superiore al tasso di inflazione dei prezzi al dettaglio, impatterà profondamente nelle gestioni economico finanziare delle, già reduci di forti ...

Uno sviluppo inevitabilmente frenato però dall'incertezza che oggi regna sull'intero comparto, per via dell'infinito gioco di rimpalli e rinvii sulle concessioni balneari che finisce per danneggiare ... Concessioni demaniali, imprese turismo chiedono ascolto e confronto DELTA - Una nuova batosta è arrivata sulle imprese di acquacoltura e le cooperative di pesca che operano sul suolo demaniale con l'adeguamento dei canoni per le relative ... Gli operatori del comparto turistico chiedono quindi alle Istituzioni l'apertura di un tavolo di ascolto e confronto ...