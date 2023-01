Agenzia ANSA

Il, la corrente interna alla Lega fondata da Umberto Bossi, "non è nato per competere alle elezioni regionali, ma per portare avanti l'autonomia, le istanze dele dar voce inascoltata ...Brutta notizia per Letizia Moratti, che aveva sperato di poter aggiungere tra le liste a suo sostegno quella delfondato dal Senatur. Colpo di scena nella campagna elettorale per le regionali in Lombardia: Umberto Bossi sosterrà il candidato di centrodestra Attilio Fontana e gli ex leghisti espulsi ... Comitato Nord, non siamo nati per competere a regionali - Ultima Ora (ANSA) - MILANO, 13 GEN - Il Comitato Nord, la corrente interna alla Lega fondata da Umberto Bossi, 'non è nato per competere alle elezioni ...Brutta notizia per Letizia Moratti, che aveva sperato di poter aggiungere tra le liste a suo sostegno quella del Comitato Nord fondato dal Senatur.