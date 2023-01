Come curare le orchidee

Leggi su dilei

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il mondo dei fiori è variegato e ricco di colori: tra le specie più belle c’è senza dubbio l’orchidea, una pianta elegante e molto apprezzata per dare un tocco d’allegria ad ogni stanza. Nonostante l’aspetto particolarmente delicato, con il suo stelo lunghissimo e l’ampio fiore che ricorda una farfalla dalle ali spiegate, non è poi così difficile prendersene cura. Non è necessario avere il pollice verde: bastano pochi accorgimenti per crescere una splendida orchidea e farla vivere a lungo. Vediamo alcuni consigli utili. I tipi di orchidea Esistono molte specie di orchidea, alcune sicuramente più adatte a stare in casa (e ad arredarla con gusto) e altre che possono tranquillamente essere posizionate all’aperto. Il genere più comune è forse la Phalaenopsis, caratterizzata da fiori che –si evince dal nome – somigliano ad una falena. Originaria dell’Asia, questa ...