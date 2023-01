Combinata nordica | la pioggia e il caldo bloccano Klingenthal | tappa di Coppa del Mondo spostata di una settimana

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Non c’è pace per il calendario dideldi: latedesca di, prevista per questo weekend, è stata cancellata ealla prossima. Le cause sono le solite: lae le alte temperature che hanno reso impossibile la preparazione dell’impianto per una gara di primo livello. La notizia arriva dunque subito dopo quella della cancellazione, forse definitiva, dellafrancese di Chaux-Neuve, prevista inizialmente proprio per il weekend dal 20 al 22 gennaio che ora invece dovrebbe, clima permettendo, ospitare proprio le gara di. A comunicare la cancellazione un comunicato della FIS che recita così: “Nonostante il nostro deposito di ...

OA Sport

Nella(sci di fondo e salto) il caldo non consente l'innevamento né a Chaux - Neuve in Francia né a Klingenthal in Germania e quindi la tappa di Coppa del 20 e 21 gennaio non si ...Nella(sci di fondo e salto) il caldo non consente l'innevamento né a Chaux - Neuve in Francia né a Klingenthal in Germania e quindi la tappa di Coppa del 20 e 21 gennaio non si ... Combinata nordica: la pioggia ed il caldo bloccano Klingenthal, tappa di Coppa del Mondo spostata di una settimana A causa delle alte temperature e della mancanza di neve, la tappa di Coppa del mondo di Combinata nordica maschile, prevista originariamente per il weekend del 13-15 gennaio, è stata spostata al 20-22 ...Oggi venerdì 13 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino ci terrà compagnia con il superG maschile a Wengen, mentre le donne saranno impegnate nella p ...