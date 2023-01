Colturazione 2023 torna con Pino Pisicchio | ' La politica come mestiere' al centro del dibattito

(Di venerdì 13 gennaio 2023) ... Consigliere del CdA dei Teatri di Bari, Ambassador GammaDonna), Giulietta Marangi (avvocato ed ex consigliere comunale), con la moderazione di Federica Marangio giornalista de La Gazzetta del ...

Il Riformista

...si terrà domani venerdì 13 gennaioalle ore 18:30 presso lo storico Palazzo dell'Università della città perla della Valle d'Itria. Pino Pisicchio, inaugurando la stagione di, ......si terrà domani venerdì 13 gennaioalle ore 18:30 presso lo storico Palazzo dell'Università della città perla della Valle d'Itria. Pino Pisicchio, inaugurando la stagione di, ... Colturazione 2023, l’evento torna con Pino Pisicchio: “La politica come mestiere” al cent... Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...