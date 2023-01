Colpo basso del Grande Fratello Vip 7 contro Nikita Pelizon? Sgradita sorpresa

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Unaè in arrivo peralVip 7. Nelle ultime ore è stato diffuso uno spoiler sulla ventottesima puntata del reality show che farà tanto piacere ai detrattori della vippona super criticata nel programma di Alfonso Signorini. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7 Un’amaraperBrutte notizie per la vippona più discussa della Casa. In queste ore Deianira Marzano ha diffuso uno spoiler sulla prossima puntata che – se fosse vero – darebbe maggior credito a tutti i detrattori della ragazza. Dopo le innumerevoli critiche e cattiverie ricevute più o meno da quasi tutti i concorrenti della Casa, davanti e dietro ...

Today.it

Aveva scelto ilprofilo Altafini, in quel pomeriggio dell'aprile 1975, ma non è andata sempre ...ricordi di campo ma con le sue dichiarazioni al passaggio in bianconero si inimicò in un...Lo ripetiamo: fossimo in voi non ci staremmo troppo a pensare ed affonderemmo ilper mettere ... Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete inè a vostra ... Harry sferra un altro colpo basso: pubblicata la chat privata tra Meghan e Kate Pontestura – Una rapina a mano armata nella panetteria "La Munfrina" di Castagnone di Pontestura. È successo intorno alle 20 di mercoledì sera. "L'uomo, presumibilmente straniero, piuttosto robusto, c ...Agli attacchi ricevuti per le sue vicende del passato, Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Lazio, ha deciso ...