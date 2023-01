Colpi d’arma da fuoco contro la vetrina di un bar

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della caserma di Acerra sono intervenuti in Via de Gasperi. Nella notte sarebbero stati esplosidala vetrata di un bar. Rinvenuti quattro bossoli calibro 12. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.