Col decreto Meloni non cambia nulla I prezzi della benzina resteranno alti

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Simona Benedettini e Davide Tabarelli spiegano perché il meccanismo che il governo vuole introdurre per ridurre le accise in caso di nuovi rialzi del petrolio non cambierà di molto la situazione. Intanto arriva il dietrofront di Chigi sull’esposizione del prezzo medio, giudicata dagli esperti “inutile e distorsiva per il mercato”