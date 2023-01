Cofferati sferza il Pd | ' Non ha una proposta Pensa solo al potere' - Politica - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'ex europarlamentare: non dà risposte, il suo popolo è disorientato. 'Il lavoro è il tema centrale del momento e non è possibile eluderlo. I valori storici sono annebbiati così l'astensionismo cresce ...L'ex europarlamentare: non dà risposte, il suo popolo è disorientato. 'Il lavoro è il tema centrale del momento e non è possibile eluderlo. I valori storici sono annebbiati così l'astensionismo cresce ... Cofferati sferza il Pd: "Non ha una proposta. Pensa solo al potere ... L’ex europarlamentare: non dà risposte, il suo popolo è disorientato. "Il lavoro è il tema centrale del momento e non è possibile eluderlo. I valori storici sono annebbiati così l’astensionismo cresce ...